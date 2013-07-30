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الحلقة (20) من "صرخة روح": "وسيم" يرفض حمل زوجته.. ويقتل "رشا"

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الحلقة (20) من "صرخة روح": "وسيم" يرفض حمل زوجته.. ويقتل "رشا" الحلقة (20) من "صرخة روح": "وسيم" يرفض حمل زوجته.. ويقتل "رشا"

كتب : أمل القاضي منذ 44 دقيقة

في الحلقة العشرين من مسلسل "صرخة روح"، تعلم لينا بحملها بعد شعورها بإرهاق وإعياء خلال تواجدها بالعمل، وعندما تطلب من زوجها المخرج وسيم الحضور لإخباره، فيرد زميله على الهاتف ويخبرها بأنه ترك هاتفه في موقع التصوير وغادر، لكنه حين يعود يعتذر عن الحضور إليها، ما يجعل والد لينا يذهب إليه في موقع التصوير ويعاتبه على ذلك، ثم يصطحبه إلى مقر الشركة حيث تتواجد لينا، ويتركهما لتسوية الأمر بينهما.

تنشب مشاجرة بين لينا ووسيم بسبب رفضه حملها في التوقيت الحالي وتمسكها هي به، تنتهي بمغادرته ووضعها أما خيارين إما هو أو الطفل. ثم يلتقي وسيم برشا على الشاطئ ليخبرها بأن زوجته حامل، وهو ما يثير جنونها فتهدده بفضح علاقتهما لو لم يتزوجها، وتنشب بينهما مشادة كلامية تنتهي بمقتلها على يده أثناء محاولته إسكاتها والتخلص منها، إلا أن زملاءه في العمل يكتشفون الأمر، وتنتهي الأحداث بالقبض عليه.

مسلسل "صرخة روح" يدور في إطار "خماسيات الخيانة"، والخماسية الحالية تأتي بعنوان "نجوم الضهر"، من بطولة محمد خير الجراح وعاصم حواط وتولين البكري وكندة حنا وخالد قبش ومحمد قنوع، ومن إخراج ناجي طعمي.

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