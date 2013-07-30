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الحلقة (21) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": دانا تخبر مريم أن عاصم يخونها مع رانيا

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الحلقة (21) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": دانا تخبر مريم أن عاصم يخونها مع رانيا الحلقة (21) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": دانا تخبر مريم أن عاصم يخونها مع رانيا

كتب : سارة سعيد منذ 26 دقيقة

في الحلقة الواحدة والعشرين من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، يحضر شريف لمريم هدية، ويخبرها أنه من الأفضل ألا تخبر ابنتهما ياسمين بشأنها، بحجة أنه أمر خاصا بهما.

يذهب عاصم لوالده شريف ليتحدث معه حول رغبته في أن يصبح أبا، ويلمح له برغبته في الزواج مرة ثانية، فيطلب منه شريف ألا يختار أسهل الحلول، فهو نادم الآن بعد زواجه من ساندرا عقب أن تغيرت مريم، وكان لابد أن يعمل على تغييرها بدلا من تركها والزواج من غيرها.

تستمر معاناة هند النفسية مع مرض السرطان رغم أن الأطباء طمأنوها على حالتها، وتذهب إلى مريم لتخبرها بمرضها، وتمنعها من إخبار والدتها دوللي لأنها تخشى من عدم اهتمامها أو خوفها عليها، وتخبر هند زوجها بحقيقة مرضها.

يستمر مخرج برنامج ساندرا في التقرب منها، وتحاول الابتعاد عنه وتجنبه لأنها تحب شريف زوجها وتحترمه، ويخبر إبراهيم سماح بأنه يريد مقابلة أخيها لخطبتها، ويحاول شيكو إقناع والده بالزواج من إيمان، فيوافق والده على رؤيتها، وتخبر دانا حماتها مريم بأن عاصم يخونها مع رانيا التي تعمل بالمطعم.

مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفى فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.

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