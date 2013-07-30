الحلقة (21) من "مزاج الخير": بدران يوافق على التجسس على أفندينا لحساب نوح

كتب : أروا الشوربجي منذ 17 دقيقة

في الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "مزاج الخير"، يوافق بدران المحامي الخاص بأفندينا على نقل معلومات عنه إلتى نوح، بعد أن أقنعه الملط صاحب الملهى الليلي بأنه سيأخذ مبلغا من المال.

يغضب الضابط آسر من زوجته ويضربها عندما يعلم أنها تتناول دواء مخدرا، لكنها تبرر ذلك بأنه يساعدها على أداء أعمال المنزل المرهقة وتربية الأطفال.

"مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمود الجندي وحسين الإمام ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.