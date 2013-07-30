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حقوقيون يطلبون زيارة “مبارك”

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حقوقيون يطلبون زيارة “مبارك” حقوقيون يطلبون زيارة “مبارك”

أكد الناشط الحقوقى محمد عبد النعيم، رئيس الاتحاد الوطنى لمنظمات حقوق الإنسان، أن الاتحاد في جلسته الأخيرة قرر ندب وفد لزيارة الرئيس السابق مبارك للاطمئنان على حسن رعايته وأنه يتلقى معاملة كرئيس سابق.

 واضاف عبد المنعم ” يشارك في الوفد الحقوقى نجيب جبرائيل “رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان”.و نعتبر أن زيارتنا لأحد أبرز قيادات حرب أكتوبر المجيدة أفضل من زيارة الرئيس السابق محمد مرسي، لأنه لا يعترف بمنظمات حقوق الإنسان بعد ما بدر منه  مع الوفد الحقوقى الذى ذهب لزيارته  في محبسه.

 واكمل عبدالنعيم: سنتقدم بطلب لتوقيع كافة منظمات حقوق الإنسان بعدم زيارة التنظيم الدولى للإخوان، لأنهم لا يعترفون بها من الأساس، حتى لا يتم إحراج ممثلى تلك المنظمات.

وأشار إلى أن التنظيم الإخوانى يستبدل أبناء وطنهم الشرفاء الذين يقومون بمبادرات لحفظ حقوقهم بالوفود الأجنبية ظنا منهم أنهم يستطيعون توصيل رسائل إلى الغرب بالإفراج عنهم وإسقاط تهم التخابر والإضرار بالأمن الوطنى.

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