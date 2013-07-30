المجلس القومى للمرأة يناقش مع مستشار الرئيس تخصيص كوتة لها فى البرلمان

وجه المجلس القومى للمرأة الدعوة للأستاذة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة للإجتماع مع أعضاء وعضوات المجلس للتباحث في شئون المراة المصرية ما بعد الثورة وتوضيح رؤية المجلس بضرورة صياغة دستور جديد للبلاد يتلائم والمرحلة التى تشهدها بعد ثورة 30 يونيو المجيدة،وعدم الإكتفاء بإدخال تعديلات على الدستور المعطّل نظراً لما يتضمنه من قصور شديد.

كما سيعرض المجلس اقتراحاته بشأن المواد الذي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد والتى يأتى من ضمنها النص على أن الدولة المصرية هى دولة مدنية عصرية ديموقراطية ،وأن ينص على الالتزام باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سبق وأن وقعت عليها الدولهز

ويطالب المجلس ايضا أن يتضمن النص على تخصيص حصة للمرأة لفترة مؤقتة حيث يعد ذلك الضمانة الوحيدة للحصول على نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلائم مع حجمها ومكانتها في المجتمع ، وضرورة أن ينص الدستور الجديد على دعم المجلس القومى للمرآة كآلية وطنية وحقه في الطعن على القوانين واللوائح التى تنتهك أو تنتقص من حقوق المرأة .

و سيقوم المجلس بعرض أنشطته التنموية المختلفة التى يقوم بها في كافة المحافظات والتى تستهدف تحسين مستوى معيشة المرأة في كافة المناطق وخاصة في الريف مع إعطاء أهمية خاصة للسيدات المعيلات ، وكذلك تنفيذ برامج التدريب لرفع كفاءات المرأة وأكسابها المهارات اللازمة للمشاركة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية