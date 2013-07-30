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استئناف اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان

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استئناف اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان استئناف اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان

تستأنف مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الجنوبية جوبا، أعمال الاجتماع الثانى للجنة الأمنية السياسية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان برئاسة مديرى استخبارات البلدين.

وأوضح المعز فاروق مقرر اللجنة الأمنية السياسية المشتركة لوكالة الإنباء السودانية (سونا) من جوبا، أن الوفد السودانى برئاسة الفريق ركن صديق عامر مدير الاستخبارات وصل صباح اليوم لجوبا.

ووصف فاروق الترتيبات المعدة للاجتماع من جانب جوبا بالجيدة، وقال إنه يأمل أن تفضى هذه الاجتماعات إلى نتائج إيجابية، تصب فى مصلحة تنفيذ مصفوفة التعاون بين البلدين، خاصة فى جانب الترتيبات الأمنية.

كان السودان وجنوب السودان، والذى انفصل عام 2011، قد وقعا على مصفوفة التعاون فى شهر سبتمبر العام الماضى، لتسوية القضايا العالقة بينهما، والتى تشمل الحدود وعائدات النفط ومنطقة إبيى.

غير أن العلاقات بين الدولتين قد شابها التوتر عقب اتهامات الخرطوم لجوبا بدعم المتمردين المناهضين للحكومة السودانية، وأمر الرئيس السودانى عمر حسن البشير بوقف ضخ نفط جنوب السودان عبر أراضى بلاده لتصديره للخارج، وتنفى جوبا هذه الاتهامات.

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مصر 365