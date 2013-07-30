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الأمم المتحدة تدين أعمال العنف الأخيرة فى ليبيا

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الأمم المتحدة تدين أعمال العنف الأخيرة فى ليبيا الأمم المتحدة تدين أعمال العنف الأخيرة فى ليبيا

أدانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى ليبيا "أونسميل" بشدة أعمال العنف الأخيرة فى البلاد ودعت السلطات الليبية إلى تعزيز جهودها الرامية إلى معالجة التحديات الأمنية المستمرة.

وقال نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام ادواردوديل بوى إن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى ليبيا "أونسميل" أعربت عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية وأعمال العنف المتزايدة بأشكالها المختلفة التى استهدفت النشطاء السياسيين، والمؤسسات القضائية، والبعثات الدبلوماسية، وموظفى الجيش والشرطة فضلا عن مرافق الدولة وغيرها.

وأضاف نائب المتحدث الرسمى ـ فى المؤتمر الصحفى اليوم الثلاثاء ـ أن بعثة "أونسميل" أهابت، فى بيان أصدرته اليوم، بجميع الليبيين "رجالا ونساء، بالتوحد فى هذا المنعطف فى تاريخ بلادهم، فى مواجهة المخاطر التى تهدد سلامتهم والأمن والاستقرار فى البلاد".

وأكدت البعثة أيضا على الحاجة الملحة لإطلاق الحوار الوطنى الشامل، ودعت جميع شرائح المجتمع الليبى للعمل من أجل عقد مثل هذا الحوار فى أقرب وقت من أجل تطوير رؤية مشتركة حول التحديات الراهنة والطريق إلى الأمام للتصدى لها".

كانت بنغازى قد شهدت عدة انفجارات الأسبوع الماضى، كما تعرض أحد السجون فى مدينة بنغازى أمس الأول لإطلاق نار كثيف، فيما فر أكثر من ألف سجين.

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