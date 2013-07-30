سلطة الكوسة الدافئة

المقادير: - 6 حبات من الكوسة - ملعقتان كبيرتان من الطحينة - نصف كوب من الزبادي - ملعقة كبيرة من عصير الليمون - نصف ملعقة صغيرة من الملح - ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود - أوراق نعناع للزينة - حبات من الصنوبر المقلي للزينة

طريقة التحضير: 1- قطّعي حبّات الكوسة إلى شرائح. 2- امزجي مكوّنات تتبيلة الكوسة في وعاء صغير، ثمّ ضعيها جانباً. 3- اقلي الكوسة إلى أن تأخذ اللون الذهبيّ. لا تقلقي، سوف تستغرق العملية 3 دقائق فقط. 4- اقلي الصنوبر سريعاً، وتجنّبي أن تُفرطي في تحميره. 5- ضعي شرائح الكوسة المقليّة في صحن التقديم، ثمّ اسكبي فوقها الصلصة المحضّرة بشكل جميل. واختمي العمل بنزيين الطبق بأوراق النعناع وحبات الصنوبر.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).