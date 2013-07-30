أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

سلطة الكوسة الدافئة

Google+ Print
سلطة الكوسة الدافئة سلطة الكوسة الدافئة

المقادير: - 6 حبات من الكوسة - ملعقتان كبيرتان من الطحينة - نصف كوب من الزبادي - ملعقة كبيرة من عصير الليمون - نصف ملعقة صغيرة من الملح - ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود - أوراق نعناع للزينة - حبات من الصنوبر المقلي للزينة

طريقة التحضير: 1- قطّعي حبّات الكوسة إلى شرائح. 2- امزجي مكوّنات تتبيلة الكوسة في وعاء صغير، ثمّ ضعيها جانباً. 3- اقلي الكوسة إلى أن تأخذ اللون الذهبيّ. لا تقلقي، سوف تستغرق العملية 3 دقائق فقط. 4- اقلي الصنوبر سريعاً، وتجنّبي أن تُفرطي في تحميره. 5- ضعي شرائح الكوسة المقليّة في صحن التقديم، ثمّ اسكبي فوقها الصلصة المحضّرة بشكل جميل. واختمي العمل بنزيين الطبق بأوراق النعناع وحبات الصنوبر.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي