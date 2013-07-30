تارت الكنافة بالمانجو

المقادير: - 500 غرام من الكنافة - 100 غرام من السمن - 4 حبات مانجو - فستق مطحون للتزيين

مقادير الحشو: - 300 غرام من جبنة فيلادلفيا - علبتان من القشطة - كوب ونصف من السكر الناعم - ملعقة صغيرة من الفانيليا مقادير القطر: ـ كوب ونصف من السكر ـ كوبان من الماء ـ قشر المانجو

طريقة التحضير: 1 ـ ذوّبي السمن، ثمّ افركي الكنافة جيّداً بين أصابعكِ. 2 ـ أضيفي إليها السمن المذاب. ضعيها في قالب التارت، ثمّ اكبسي جيّداً. 3 ـ اخبزيها في الرّف العلويّ من الفرن، كي تضمني اعتدال الحرارة وعدم احتراقها. حضّري القطر ودعيه يبرد جانباً، بعد غليانه. 4 ـ امزجي مكوّنات حشو الكنافة مع بعضها البعض باستخدام مضرب كهربائيّ، ثمّ ضعيها جانباً. 5 ـ قطّعي المانجو شرائح رفيعة وضعيها جانباً. 6 ـ على الأغلب أنّ الكنافة أصبحت محمّصة وذهبيّة اللون، فأخرجيها، ثمّ اسقيها مباشرة بالقطر البارد. 7 ـ احشيها بالحشو الكريميّ، ثمّ زيّنيها بشرائح المانجو، وأدخليها البرّاد قبل التقديم.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).