الحلقة (19) من "آسيا": بحر ينقذ ورد.. وفارس يقتل يوسف

كتب : ندى سامي الثلاثاء 30-07-2013 18:14

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "آسيا"، تعرف ورد بمقتل يوسف، حيث يخبرها ضابط المباحث بأن فارس ورجاله ضربوه وألقوه في الصحراء حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فتنهار بعد أن تتعرف على جثته في المشرحة، وتقرر أن تنتقم من فارس.

بعد أن يطول غياب آسيا، يقرر راجي أن يخبر بناته باختفاء أمهم، فيسافر للقاهرة لأنهم يقيمون عند أمه بعيدا عما يحدث، وتحاول أمه أن تقنعه بألا يفصح لهم عن الحقيقة لكنه يرفض، لأن آسيا طالت مدة غيابها هي وابنها سليم، وأثناء زيارة راجي لبناته عند أمه يحاول ضابط المباحث أن يحقق مع البنات للتوصل للحقيقة.

يتوصل المعمل الجنائي لوجود آثار دماء راجي وآسيا على الخنجر، ما يزيد من شكوك ضابط المباحث حول تورط راجي في اختفاء آسيا، ويفكر في أن يتقدم بطلب ضبط وإحضار له حتى يتأكد من شكوكه.

على الجانب الآخر، ينقذ بحر ورد بعد أن قبض عليها، ويصاب بطلق ناري في يده، فتصر على أن تساعده وتطهر له الجرح، وتطلب منه أن يقص عليها لماذا أطلق عليها اسم ورد، وحقيقة عملة مع فارس.

مسلسل "أسيا" من إخراج محمد بكير وتأليف عباس أبوالحسن، وبطولة منى زكي وهاني عادل وباسم سمرة وسيد رجب وسلوى محمد.