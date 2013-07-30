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الحلقة (18) من "بدون ذكر أسماء": "عاطف" يخرب الفرح ويبتز المدعوين بالصور

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الحلقة (18) من "بدون ذكر أسماء": "عاطف" يخرب الفرح ويبتز المدعوين بالصور الحلقة (18) من "بدون ذكر أسماء": "عاطف" يخرب الفرح ويبتز المدعوين بالصور

كتب : شاهيستا شريف الثلاثاء 30-07-2013 18:16

في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "بدون ذكر أسماء"، يذهب عاطف ورجب إلى الفرح على أنهم مصورون، ثم دون أن يلاحظ أحد يخرج رجب ثعبانين من حقيبته، ويكتشف الضيوف الثعابين ويصابون بالذعر، فيستغل عاطف الفرصة ويلتقط الصور للناس وهم في حالة من الفزع، وبعد ذلك يبدأ في دروس تعلم القيادة على سيارة الكابتن.

يذهب عاطف إلى نجوى رئيسة تحرير مجلة "زهرة الربيع"، التي تخبره بأنها تعلم أنه صاحب فكرة الثعبان، وتسأله عن سبب فعله ذلك، وعندما يحكي لها عن اتفاقه مع الكابتن طارق تحذره منه، ويظهر إعجابها به ومحاولتها إغرائه، وتتفق معه على أن يبتزا أصحاب الصور ويتقاسما المبالغ بنسبة 40% له و60% لها، وتطلب من اللواء رشدي أبو العروسة 40 ألف جنيه مقابل الصور.

تبدأ مبسوطة في تعلم القراءة والكتابة، وتشتري غسالة حتى تتمكن من غسل ملابس زميلاتها حسب اتفاقهم، فيما يذهب عاطف لمقابلة سلوى حسب ميعادهما، لكنها ترفض ركوب السيارة معه وتشترط أن يتمشيا سويا، وعندما تعلم بعمله مع نجوى تهاجمه بشدة وتقول له إن هذه صحافة ملوثة، وبعدها يأتي ضابط من مكافحة السيارات ويسأل عاطف عن السيارة التي معه لأنها مسروقة.

"بدون ذكر أسماء" بطولة روبي وحورية فرغلي وأحمد الفيشاوي والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.

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