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صلاح والنني أساسيان أمام بطل إسرائيل في دوري الأبطال

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صلاح والنني أساسيان أمام بطل إسرائيل في دوري الأبطال صلاح والنني أساسيان أمام بطل إسرائيل في دوري الأبطال

أعلن مورات ياكين المدير الفني لبازل عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه مكابي تل أبيب في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا في وجود الثنائي المصري محمد صلاح وزميله محمد النني.

وكانت تقارير قد توقعت وجود الثنائي في القوام الأساسي الذي يواجه بطل إسرائيل في لقاء الذهاب على ملعب سانت جاكوب بارك معقل بازل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ صلاح في موقعه على الطرف الأيمن، بينما يتمركز النني في وسط الملعب.

وجاء التشكيل كالآتي:-

حراسة المرمى: يان سومير

الدفاع: فيليب ديجان - أجيتي - فابيان شار - سافاري

الوسط: محمد صلاح - فابيان فراي - مارسيلو دياز- محمد النني - فالنتين شتوكير

الهجوم: ماركو شتريلير

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