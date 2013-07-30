محمد العدل: نجاح "الداعية" فاق التوقعات.. واختيار "سلامة" لبطولته كان تحديًا كبيرًا

كتب : أ ش أ الثلاثاء 30-07-2013 14:00

أعرب المخرج محمد العدل عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية والنجاح الذي حققه مسلسل "الداعية"، وقال إنه فاق التوقعات بعد إشادة شريحة كبيرة من الجمهور سواء المثقفين أو البسطاء وهو ما أسعده للغاية، وخاصة أن نحو 80 في المائة من أحداثه كانت تصويرا خارجيا وهو الأمر الذي تطلب منهم بذل جهد مضاعف.

ونوه العدل، في تصريح له، إلي أن اختيار النجم هاني سلامة لبطولة المسلسل كان بمثابة تحد كبير، وخاصة أن المسلسل يعد أول احتكاك لسلامة في التليفزيون وأول تجاربه في مجال المسلسلات، واصفا هاني سلامة بأنه استطاع تغيير جلده وأداء دوره باقتدار، مشيرا إلى تحمسه بالمشاركة في المسلسل.

وأوضح أن الهدف الرئيسي للمسلسل يتمثل في ضرورة مواجهة التطرف بكل أنواعه والانشقاق الاجتماعي بشتى صوره، ومواجهة تحكم تيار بعينه في الناس ومصادرته لرأي الآخرين وتكفيرهم، مؤكدا أن دور الفن مواجهة التطرف بكل شراسة.

وعن استعانته بمجموعة من الوجوه الشابة في المسلسل، قال إن طبيعة أحداث المسلسل تتطلب وجود شخصيات متنوعة في أعمار مختلفة وخاصة صغار السن وأمر طبيعي أن يتم إسناد أدوار إليهم وكان اختيارنا موفق لمجموعة الشباب في المسلسل الذين كانوا أبطالا في أدوارهم وأثنى عليهم الجمهور ومن بينهم أحمد مجدي، رحمة حسن، محمد الشنوبي، وإنجي أباظة.

وأضاف: أن موسم الدراما الرمضانية هذا العام مميز نظرا لوجود مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المتميزة والمهمة التي تتسم بجودة النص والإخراج.

وعن رأيه في مستقبل صناعة الدراما خلال الفترة القادمة، قال محمد العدل إن مصر مرت بأحداث متعاقبة سيئة للغاية شهدت انهيارا اقتصاديا، وأعتقد بعد سقوط النظام السابق ستشهد صناعة الدراما طفرة جديدة بعد استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلي أن عدم الاستقرار يؤدي بدوره إلي تدهورالصناعة والإنتاج.

وتعليقا علي مغالاة بعض النجوم في أجورهم، قال المخرج محمد العدل إن هناك بعض النجوم بادروا بخفض أجورهم بعد تراجع حالة الانتاج، ومنهم من يتمسك بأجره، لكن المسألة عبارة عن عرض وطلب في نهاية الأمر،وجهة الانتاج صاحبة تقييم الأمر بما يصب في صالحها وصالح نجاح العمل.

"الداعية" بطولة الفنان هاني سلامة، ويشاركه البطولة بسمة، وريهام عبدالغفور، وأحمد راتب، أحمد فهمي، وإخراج محمد العدل.