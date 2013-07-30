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خالد النبوي: لماذا قابلت كاثرين آشتون الرئيس السابق؟

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خالد النبوي: لماذا قابلت كاثرين آشتون الرئيس السابق؟ خالد النبوي: لماذا قابلت كاثرين آشتون الرئيس السابق؟

كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 30-07-2013 16:03

تساءل الفنان خالد النبوي عن سبب مقابلة كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي، للرئيس السابق محمد مرسي.

وقال النبوي في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "آشتون في القاهرة ماشي، لكن تقابل المعزول ليه؟ سؤال يمكن فيه حاجه فايتة عليا".

جدير بالذكر أن كاثرين آشتون التقت مرسي وأكدت أنه يتمتع بصحة جيدة ويلقى معاملة حسنة، لكنها لا تعرف في أي مكان بالضبط تم اللقاء، مشيرة إلى أن هدفها من زيارة القاهرة ولقاء الرئيس السابق ليس تقديم حلول، وأن الحلول بيد الأطراف المعنية بالأزمة الجارية في .

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