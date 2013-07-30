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ليدي جاجا تظهر بالألوان في بوستر أغنيتها الجديدة "Applause "

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ليدي جاجا تظهر بالألوان في بوستر أغنيتها الجديدة "Applause " ليدي جاجا تظهر بالألوان في بوستر أغنيتها الجديدة "Applause "

كتب : إنجي رأفت الثلاثاء 30-07-2013 17:16

نشرت المغنية ليدي جاجا البوستر الجديد لأغنيتها Applause ، من ألبومها الجديد ARTPOP الذي من المفترض أن يصدر في 11 نوفمبر.

ظهرت ليدي جاجا في بوستر أغنيتها الجديدة في شكل لوحة فنية مرسومة ، رسمها إينز فان و فينود ماتادين، واختلطت الألوان حول عينيها وفمها بشكل واضح و غطت شعرها بالكامل بغطاء أسود.

ومن المنتظر أن تصدر أغنية ليدي جاجا الجديدة Applause في يوم 19 أغسطس قبل إصدار الألبوم الخاص بها .

عادت المغنية ليدي جاجا للغناء مرة أخري و إقامة الحفلات بشكل طبيعي بعد أن ُأُجبرت علي وقف جميع حفلاتها بعد إجراء عملية خطيرة في الفخذ شهر مارس الماضي .

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