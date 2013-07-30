نيللي كريم: لم أشارك في 25 يناير.. لكن شاركت في 30 يونيو لدعم الجيش

أتمنى تجسيد دور سامية جمال.. ودور "ذات" أصابني بإحباط نفسي

كتب : سهيلة حامد منذ 58 دقيقة

استضاف الإعلامي نيشان في حلقة أمس من برنامج "أنا والعسل" الذي يعرض على قناتي "الحياة 2" و"LBC" اللبنانية، الفنانة نيللي كريم، التي قالت إن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة اتصلت بها لتهنئتها على مسلسها "ذات" وإنها تلقت اتصالا مماثلا من الفنانة يسرا، مشيرة إلى أن بدايتها كانت مع حمامة عام 2000 في مسلسل "وجه القمر"، مؤكدة أن اجتماع النساء في عمل واحد يؤدي إلى نتائج ممتازة، مستدلة بفيلم "واحد صفر" مع إلهام شاهين، وكذلك مسلسل "ذات" الذي تقوده المخرجة كاملة أبو ذكري.

وأكدت نيللي كريم التي تنحدر من أب مصري وأم روسية، أن والدتها تتحدث العربية بلكنة مكسورة، مؤكدة أن ملامحها ليست روسية وإنما تشبه والدها، لكنها أخذت من الشعب الروسي الجدية في التعامل وحب الفن والثقافة، ومن المصريين القلب الرقيق والإحساس العالي.

وردا على استفسار نيشان حول ملامحها القاسية، قالت إنها تعلمت ذلك من الباليه، حيث يجب أن تكون صلبة، مشيرة إلى أن آخر عرض باليه قدمته كان قبل ثلاث سنوات أي قبيل إنجاب ابنتها الأخيرة، مضيفة أن زوجها الذي يعمل طبيبا للتغذية، يتابع معها الريجيم الخاص بها، لكنها دائما لا تلتزم به.

ومنحت نيللي كريم نفسها العلامة الكاملة 10 من 10 في الأنوثة، و6 من 10 في الجمال، لافتة إلى أن المخرج الراحل يوسف شاهين سألها إن كانت تنوي تجميل أنفها فأجابته بالنفي، وقالت إنها مرتاحة مع نفسها رغم أنها لا تعارض من يقومون بعمليات التجميل، أما عن الثقافة فمنحت نفسها 8 من 10، والعلامة الكاملة عن الذكاء، مؤكدة أن ذكائها لا يخونها، واكتفت بـ3 علامات من 10 في الشر.

وأشارت كريم إلى أنها تزوجت لأول مرة حين كان عمرها 16 عاما، لكن لم تكن مشكلة زواجها الأول لتحدث لو كان والدها موجودا، واعترفت بأن أول حب في حياتها هو آخر حب، أي زوجها الحالي، ولديها 4 أولاد من زواجها الثاني، والأربعة أصدقاء ويحبون بعضهم البعض، مشيرة إلى أنها حين انفصلت عن زوجها بعد تسع سنوات لم تكن تملك سوى ألف جنيه، أما زوجها الثاني فقد تزوجته بعد أربعة أيام على تعارفهما.

وبعد أن تحدثت نيللي عن تفاصيل مسلسلها الأخير الذي قالت إنه أصابها بإحباط نفسي وهي تؤدي شخصية "ذات" البالغة من العمر 60 عاما، انتقلت للحديث عن الشأن السياسي، وقالت إنها كانت ضمن الوفد الذي التقى الرئيس الأسبق مبارك، حيث نقلوا إليه مشاكلهم الفنية، واعترفت بأنها لم تشارك في ثورة 25 يناير، لكنها نزلت يوم 30 يونيو دعما للجيش.

وحول فيلم "صمت" لإيناس الدغيدي الذي يناقش قضية زنى المحارم، أكدت نيللي كريم أنها شاركت فيه. وفسَّرت رفض الفنانة زينة تجسيد دورها في "ذات" بأنها ربما لم تجد نفسها في الدور، أما عن خلافات أنغام وداليا البحيري، كونها كانت قبل داليا في هذا الدور، فقالت إنها لم تسمع بالمشاكل، مؤكدة أن علاقتها بالفنانتين جيدة.

أما عن مسلسلات السير الذاتية، فقالت إنها تتمنى أن تجسد دور سامية جمال، وأعلنت أن المسلسل الأكثر شبها بالأصل كان "أم كلثوم"، كما أعجبها مسلسل "أسمهان"، مؤكدة أن فيلم "الفيل الأزرق" مع كريم عبد العزيز سيعرض في العيد.