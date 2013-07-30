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ضبط صاحب قهوة بحوزته 4 قطع حشيش و30 قرص مخدر بالغردقة

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ضبط صاحب قهوة بحوزته 4 قطع حشيش و30 قرص مخدر بالغردقة ضبط صاحب قهوة بحوزته 4 قطع حشيش و30 قرص مخدر بالغردقة

تمكنت مباحث قسم أول الغردقة من ضبط "أيمن. ب. م. م"، 41 سنة، صاحب مقهى، ومقيم بقرية "دشنا" بمحافظة قنا، وبحوزته عدد 4 قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، وعدد 30 قرصا من مخدر "تامول" ومبلغ مالى قدره 820 جنيها وتليفون محمول.
> وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والتليفون المحمول للاتصال بعملائه. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6644جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2013.. وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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