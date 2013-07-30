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إعادة تشكيل المكتب الفني لوزير المالية

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إعادة تشكيل المكتب الفني لوزير المالية إعادة تشكيل المكتب الفني لوزير المالية

أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية قرارا بإعادة تشكيل المكتب الفني للوزير بما يتوافق مع أولويات العمل في المرحلة المقبلة، حيث قام بندب عاطف ملش رئيسا لقطاع مكتبه، بجانب عمله رئيسا لقطاع الموازنة العامة.

كما تم إلغاء ندب عدد من المستشارين تأسيسا لسياسة الوزير في الاعتماد بدرجة أكبر على الكوادر الفنية والإدارية التي تزخر بها الوزارة في تسيير العمل اليومي وتركيز وزير المالية على وضع السياسات وبرامج الإصلاح.

وقال جلال، في تصريح له اليوم، إن قرار إعادة تشكيل المكتب الفني يأتي أيضا تنفيذا لتكليفات رئيس لمراجعة إعداد المستشارين بكل وزارة والتأكد من عدم وجود زيادة غير مبررة في عددهم ، وأضاف أنه في حالة الحاجة الفعلية للاستعانة بخبرات خارجية فسيتم ذلك في أضيق الحدود.

وأشار إلى أن القرارات ستسهم في إعادة توزيع الاختصاصات بشكل أكثر كفاءة، وتلافي الازدواج فيها بين قطاعات المكتب الفني، وبما يعمل على تهيئة المناخ المناسب للعمل.

أ ش أ

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