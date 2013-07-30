ضد التعذيب: اشتباكات المنصة أسفرت عن 91 قتيل.. و11 آخرين بالقائد ابراهيم

قالت حملة ” انا ضد التعذيب ” ان ضحايا إشتباكات يومي 26 ،27 يوليو في الأسكندرية و القاهرة بشارع النصربلغ عددهم 102قتيلا.

واضافت الحمله ان هناك 11 قتيل بإشتباكات “القائد ابراهيم” بالإسكندرية و كلهم توفوا نتيجة طلق ناري .بالاضافة الى 91قتيل باشتباكات شارع النصر بالقاهرة.

ونشرت الحمله اسماء الضحايا.ومنهم.

1. “مصطفى جلال” 26 عاماً … من سيدي بشر توفى نتيجة طلق ناري في الرأس بمستشفى السلامة.

2. “محمد عبد العاطي مبروك” 50 عاماً … من المحمودية بالبحيرة توفى نتيجة طلق ناري بالمستشفى الميري.

3. “أبو بكر يسري ياقوت” 25 عاماً … من مطروح توفى نتيجة طلق ناري في الرقبة بالمستشفى الميري.

4. “السيد رجب محمد السيد” 35 عاماً … من كرموز توفى نتييجة طعنة في الصدر بالمستشفى الميري.

5. “سعيد فوزي محمد ابراهيم” 41 عاماً … من العصافرة بحري توفى نتيجة طلق ناري بالمستشفى الميري.

6. “محمد حسن الابراشي” 50 عاماً … توفى نتيجة طلق ناري بالمستشفى الميري.

7. الطفل “ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺧﻔﺎﺟة” 13 عاماً … طالب بمدرسة المدينة المنورة الإعدادية ﺑﺎﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ توفى نتيجة طلق ناري في البطن والصدر.

8. “محسن ابو عاصم” … توفى نتيجة طلق ناري في الرأس والرقبة.

9. “صبري علي محمد” 28 عاماً … توفى نتيجة طلق ناري.

10. “ايهاب جعفر” … طالب بكلية العلوم توفى نتيجة طلق ناري في الحوض.

11. جثتان مجهولتان نتيجة طلق ناري.

و من ضحايا القاهرة

1. المصور الصحفي “مصطفى عبد المنعم فهمي الهنداوي” 28 عاماً … من دمنهور – البحيرة، توفى نتيجة طلق ناري في الصدر.

2. “محمود رمضان حسين محمد” 40 عاماً … من سفاجا – البحر الأحمر، توفى نتيجة طلق ناري في الصدر.

3. “عمر محمد علي أحمد هريدي” 17 عاماً … من بورسعيد، توفى نتيجة طلق ناري في الرأس.

4. “كرم عبد الله عبد الموجود” 40 عاماً … من المنوفية.

5. “هشام معوض صابر الششتاوي” 28 عاماً … من امبابة – الجيزة.

6. “جمال اسماعيل علي جمعة” … من الفيوم، توفى نتيجة طلق ناري في الرأس.

7. “عبد الرحمن محمد حسن” 22 عاماً … من السيدة زينب – القاهرة طالب بكلية الهندسة، توفى نتيجة طلق ناري في الصدر.

8. “محمد خميس صادق علي” … مساكن الدلتا – السلام – القاهرة، توفى نتيجة طلق ناري في الظهر.

9. “أحمد محمد عبد الحكم الصايم” 20 عاماً … من وادي النطراون – البحيرة، توفى نتيجة طلق ناري في الرأس.

10. “سعداوي محسن محمد” 38 عاماً … من بني سويف، توفى نتيجة طلق ناري في الرأس.