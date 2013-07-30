احصلي على إطلالة نانسي عجرم بالقلادة الكبيرة

ظهر اتجاه القلادات الكبيرة الملفتة للنظر أو Statement Necklaces بقوة منذ عدة مواسم, وقد شوهدت في عروض أزياء باريسية عملاقة مثل Dior و Lanvin وتزيّنت به أجمل النجمات . نانسي عجرم هي من أبرز المحبّات لهذا الاتجاه فقد اعتمدته في إطلالات كثيرة ومختلفة. حيث تحرص نانسي في بعض إطلالاتها على أن تجعل قلادتها محط الأنظار بأن تنسّق قلادة جذّابة مع فستان ناعم خالٍ من التفاصيل والبهرجة . في إحدى حلقات برنامج Arab Idol اختارت نانسي قلادة جميلة من Dior لتزيّن بها إطلالاتها بفستان ناعم من إيلي صعب، وفي إطلالة أخرى أثارت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بقلادة الساعات الغريبة. اخترنا لكِ في الصور أعلاه بعض القلادات الرائعة التي تساعدكِ لتتألقي بها على طريقة نانسي عجرم.