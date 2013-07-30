إلغاء ندب مدير مشروع البوتاجاز بالفيوم

متابعات: الثلاثاء , 30 يوليو 2013 17:41

أصدر اللواء سعد العجمي - سكرتير عام محافظة الفيوم - قرارًا بإلغاء ندب أحمد عبد العاطي مدير مشروع البوتاجاز، وإعادته إلى عمله الأصلي بمديرية التموين، وتعيين أحمد مصطفى دومة مديرًا للمشروع .

وقرر اللواء محمد حسن حمودة سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم تشكيل لجنة برئاسة محمد إبراهيم مدير عام إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة؛ وذلك لفحص حسابات مشروع البوتاجاز التابع لديوان عام المحافظة، ومراجعة ما تم صرفه خلال العام الماضي بالمشروع وتحت أي بنود ومنها: الصيانة، المصروفات وخلافه، وكذا مراجعة حساب الأرباح الخاصة بالمشروع، على أن يتم الانتهاء من عمل اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ تشكيلها .

> وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء من إدارات التفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والشئون المالية بالديوان العام للمحافظة، ورئيس قسم السيارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية وأعضاء من المشروع .

> وكان العاملون بمشروع البوتاجاز بالفيوم قد طالبوا بضرورة تشكيل لجنة لفحص حسابات ومصروفات المشروع وصرف حقوقهم المتأخرة من الأرباح .