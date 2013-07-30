مبادرة كويتية لتوفير الغذاء لمليون أسرة مصرية

قالت رئيسة المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصرى عادلة الساير ان هدف المبادرة توفير الغذاء لمليون اسرة مصرية من خلال العمل تحت مظلة جمعية الهلال الأحمر الكويتى وبالتعاون مع بنك الطعام المصرى .

واوضحت الساير فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء ان القائمين على المبادرة يقومون بهذا العمل لرد الجميل الى الشعب المصري الذى وقف الى جانب الشعب الكويتي فى العديد من المواقف والمحن التى مرت بها الكويت.

واشارت الى أن سبب اطلاق المبادرة هو نقص الغذاء فى قرى وصعيد مصر نتيجة لتأزم الاوضاع السياسية .

ومن جهته قال عضو اللجنة الاعلامية فى المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصرى خالد الطراح ان رؤية المبادرة تتلخص فى مساندة الشعب المصري وتقديم الدعم المالى للاسر والافراد فى كل انحاء مصر من خلال مساهماتا الافراد والاسر والشركات والبنوك الكويتية.

> واضاف ان المبادرة اختارت بنك الطعام المصرى لم يملكه من خبرات متراكمة فى هذا المجال تمكنه من تامين وصول الوجبات الغذائية الى الاسر المصرية فى المدن والارياف والقرى .

> ع.ع/خ ب

> ا.ش.ا