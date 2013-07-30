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صحفيو أكتوبر يعتصمون احتجاجا على عدم تعيينهم

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صحفيو أكتوبر يعتصمون احتجاجا على عدم تعيينهم صحفيو أكتوبر يعتصمون احتجاجا على عدم تعيينهم

دخل عدد من صحفيي مجلة أكتوبر،اليوم فى اعتصام مفتوح داخل مؤسسة دار المعارف احتجاجا على عدم تعيينهم منذ بداية التحاقهم للعمل بالمجلة منذ 4 أعوام.

وقرر الصحفيون البدء في الاعتصام المفتوح مساء اليوم، بعد مفاوضات وعمل بدون أجر مادي استمرت 4 سنوات، وواجهوا تعنتا بدون إبداء أى أسباب واضحة .

وقال الصحفيون المعتصمون فى بيان لهم ان مطالبهم مشروعة حيث تعرضوا لظلم فادح من قبل القائمين على المجلة خلال السنوات الماضية ، نظرا لاتباع ما وصفوه بسياسة المحسوبية في اختيار المعينين في المجلة ، مؤكدين أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد تحقيق مطلبهم الوحيد وتعيينهم مقارنة بزملائهم الذين بدءوا معهم العمل بالمجلة.

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