صحفيو أكتوبر يعتصمون احتجاجا على عدم تعيينهم

دخل عدد من صحفيي مجلة أكتوبر،اليوم فى اعتصام مفتوح داخل مؤسسة دار المعارف احتجاجا على عدم تعيينهم منذ بداية التحاقهم للعمل بالمجلة منذ 4 أعوام.

وقرر الصحفيون البدء في الاعتصام المفتوح مساء اليوم، بعد مفاوضات وعمل بدون أجر مادي استمرت 4 سنوات، وواجهوا تعنتا بدون إبداء أى أسباب واضحة .

وقال الصحفيون المعتصمون فى بيان لهم ان مطالبهم مشروعة حيث تعرضوا لظلم فادح من قبل القائمين على المجلة خلال السنوات الماضية ، نظرا لاتباع ما وصفوه بسياسة المحسوبية في اختيار المعينين في المجلة ، مؤكدين أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد تحقيق مطلبهم الوحيد وتعيينهم مقارنة بزملائهم الذين بدءوا معهم العمل بالمجلة.