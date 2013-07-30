الحلقة (19) من "موجة حارة": انتحار ليلى بعد اكتشاف زوجها خيانتها

كتب : شريف حسين منذ 6 دقائق

في الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "موجة حارة"، حاول المقدم سيد العجاتي "إياد نصار" الضغط على زوجة صديقه كمال "خالد سليم"، والتي تلعب دورها الفنانة درة، للاعتراف بأنها على علاقة برجل آخر، حيث اتضح ذلك من سيارتها ومجوهراتها وملابسها التي لا يقوى زوجها على شرائها.

واعترفت ليلى، وروت تفاصيل العلاقة لسيد مبررة الأمر بأنها كانت تفعل ذلك بسبب سوء الحالة المادية، وضعف مرتب كمال كضابط بوزراة الداخلية، كما أنها وجدت الرجل متفاهما ويعاملها برفق.

في الوقت الذي كانت تجلس فيه مع سيد، كان كمال يفتش محتويات دولابها فوجدت مجوهرات نفيسة يعرف أنه لم يشترها لها، وعندما عادت إلى المنزل واجهها بالأمر، فروت له نفس التفاصيل التي قالتها لسيد، فأخرج مسدسه وهم بقتلها، إلا أنها انتحرت قبل أن يقتلها.

ويذهب سيد العجاتي إلى عزاء القواد حمادة غزلان "سيد رجب" عدوه اللودود، ويتبادلا التهديد والوعيد، بأن كلاهما سوف ينتقم من الآخر في أسرع وقت، وبأقوى صورة ممكنة.

يذكر أن مسلسل موجة حارة، بطولة سيد رجب وإياد نصار ورانيا يوسف ومعالي زايد ومدحت صالح، ويدور في إطار دراما اجتماعية، حول أسرة العجاتي وأخيه الثوري، وعلاقتهم بعدة أسر وشخصيات أخرى، منها حمادة غزلان.