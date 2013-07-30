الحلقة (21) من "الزوجة الثانية": "فاطمة" تطلب من العمدة شراء دار خاص لها

كتب : سلوى الزغبي منذ 12 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "الزوجة الثانية"، قيام فاطمة "آيتن عامر" بعمل نسخة من مفتاح خزينة العمدة عتمان "عمرو عبدالجليل" دون أن يعلم، كما طلبت منه أن يشتري لها دارًا يُكتب باسمها، بالإضافة إلى خمسة فدادين زراعية.

من ناحية أخرى، طلب العمدة من مجلس الثورة الإتيان بشيخ جديد بدلا من الشيخ محمود "ياسين الضوي"، لأنه يوضح لأهل القرية ظلم العمدة والشيخ مبروك، وبعث الحكومة لهم الشيخ عيسى، وتقرّب من الشيخ محمود وشهد له بالخُلق، فيما تهجّم العمدة على أخوه عمران، وقام بجلده على مرأى ومسمع من أهل القرية، لمطالبته بحقه في ورث أبيه، ومن جانبها اتفقت راوية "نجلاء بدر" مع أحد أغنياء مصر على تشغيل أبو العلا "عمرو واكد" معه، حتى لا يستطيع العمدة أن يفرض سيطرتهما على العمدة.