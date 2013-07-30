الحلقة (19) من "جار القمر": مروان يتزوج سعاد سرا

كتب : شريف حسين منذ 3 دقائق

في الحلقة التاسعة عشرة من المسلسل الكويتي "جار القمر"، يعاني عارف من أزمة نفسية بعد تعرضه لأزمة صحية عنيفة.

وتشك سعاد في خطبة مروان لشهد، فتسأل مروان فينفي الأمر، ثم تتطور العلاقة إلى أن يتزوجا سرا، ويتفقا على الإقامة بأحد الفنادق.

وفي الوقت الذي تزوج فيه مروان من سعاد سرا، يزداد تعلق شهد بمروان، وتسأل أبيها عن رأيه فيه، ويسألها بدوره عن موقفها منه إذا تقدم لخطبتها، فتخجل وتقول إنها سوف توافق.

وتستمر فاطمة في محالتها التودد إلى أبوشهد لجعله يعجب بها، إلى أنه لا يفكر بها حتى الآن.