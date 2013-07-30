أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (19) من "جار القمر": مروان يتزوج سعاد سرا

Google+ Print
الحلقة (19) من "جار القمر": مروان يتزوج سعاد سرا الحلقة (19) من "جار القمر": مروان يتزوج سعاد سرا

كتب : شريف حسين منذ 3 دقائق

في الحلقة التاسعة عشرة من المسلسل الكويتي "جار القمر"، يعاني عارف من أزمة نفسية بعد تعرضه لأزمة صحية عنيفة.

وتشك سعاد في خطبة مروان لشهد، فتسأل مروان فينفي الأمر، ثم تتطور العلاقة إلى أن يتزوجا سرا، ويتفقا على الإقامة بأحد الفنادق.

وفي الوقت الذي تزوج فيه مروان من سعاد سرا، يزداد تعلق شهد بمروان، وتسأل أبيها عن رأيه فيه، ويسألها بدوره عن موقفها منه إذا تقدم لخطبتها، فتخجل وتقول إنها سوف توافق.

وتستمر فاطمة في محالتها التودد إلى أبوشهد لجعله يعجب بها، إلى أنه لا يفكر بها حتى الآن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات

السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة

السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن