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الحلقة (21) من "الشك": "منال" تتهم "فايق غالب" بقتل والدتها.. وهو يتخلص من دليل الجريمة

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الحلقة (21) من "الشك": "منال" تتهم "فايق غالب" بقتل والدتها.. وهو يتخلص من دليل الجريمة الحلقة (21) من "الشك": "منال" تتهم "فايق غالب" بقتل والدتها.. وهو يتخلص من دليل الجريمة

كتب : محمد أبوضيف منذ 9 دقائق

شهدت أحداث الحلقة (21) من مسلسل "الشك" عودة "أحمد" شقيق بطلة العمل "وسيلة" والتي تقوم بدروها مي عز الدين، إلى خطيبته "سها" والتي تقوم بدرها الفنانة هبه مجدي، بعد انفصالهما لفترة.

وطالبت خادمة منال تأمينها لتسطيع الاعتراف على المحامي فايق غالب، بقتل والدة منال، بعد مشاجرة بينها وبين زوجها.

وأعلنت سمر لوسيلة شقيقتها، عن استعدادها للموافقة على طلب الزواج من المحامي "فايق غالب"، والذي يقوم بدوره الفنان مكسيم خليل، إذا تقدم لخطبتها، في الوقت ذاته، منال تستقبل فايق غالب في منزلها، حين قام بزيارتها.

واتهمت منال فايق غالب بقتل والدتها، حيث نشبت بينهما مشاجرة، وهددته فيها بالقتل أو الزج به للسجن، جزاء ما فعله من قتل والدتها.

واستأجر فايق غالب مجهولًا للتخلص من الخادمة، فقام بقتلها داخل حجرتها بمنزل منال.

يشارك في بطولة المسلسل رغدة ومي عزالدين وحسين فهمي وصابرين ومكسيم خليل ونضال الشافعي وريم البارودي وأحمد عصام وكريم أبو زيد وهبة مجدي، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.

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