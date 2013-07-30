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الحلقة (21) من "العقرب": "جابر" يستطيع سرقة اللوحة من متحف الفن الحديث

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الحلقة (21) من "العقرب": "جابر" يستطيع سرقة اللوحة من متحف الفن الحديث الحلقة (21) من "العقرب": "جابر" يستطيع سرقة اللوحة من متحف الفن الحديث

كتب : محمد عاشور منذ 6 دقائق

شهدت أحداث الحلقة (21) من مسلسل "العقرب"، معرفة نصار بيه بخيانة "غرام" التي تلعب دورها الفنانة لقاء الخميسي، له، بعدما شاهد الصور التي تجمعها مع "جابر" الذي يلعب دوره الفنان منذر ريحانة، بعدما التقطها عفيفي.

وأمر نصار بحبس غرام وصفية، في مخبئ القناطر الخيرية، لكنهما حاولتا الهرب، وقام حراس نصار بقتل صفية بعدما قاومتهم.

من ناحية أخرى، تمكن جابر وسعيد وحنفي من سرقة اللوحة التي طلبها منهم دون شامير، الذي يلعب دوره الفنان لطفي لبيب من متحف الفن الحديث، وسلموها للدكتورة سالي، التي تلعب دورها الفنانة أميرة العايدي.

يذكر أن مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر ريحانة وهالة فاخر ولقاء الخميسي وريم الباردوي ومحمد لطفي.

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