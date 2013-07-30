الحلقة (21) من "لن أطلب الطلاق": حنان تطلب من عبد الله إنهاء علاقتهم

كتب : سارة محمد منذ 1 دقيقة

في الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "لن أطلب الطلاق"، تذهب "سندس" إلى يوسف بمنزله حتى تعلم السبب الذى جعله يمشي من الجامعة دون أن يتحدث إليها وتحاول أن تتودد له لأنها تعتبره مثل أخيها .

وفي مشهد أخر تظهر "سندس" وهى تجلس مع نايف في أحد المطاعم وتعرض عليه فكرة مشروع تريد أن تبدئه وهو افتتاح محل "حلويات"، وتصل حنان إلى نفس المطعم لتواعدها مع عبد الله بميعاد في نفس المطعم وتتصل به لتخبره بأن لا يحضر حتى لا يراه الشباب ، ويطلب عبد الله من حنان أن يأخذها معه إلى شقة صديق له حتى يستطيعوا أن يجلسوا مع بعد على راحتهم ولكنها تنهره وتتركه وتمشي، ويتشاجر عبد الله مع ابنته "سندس" لخروجها مع نايف دون علم ابيها.

وتتذكر حنان حديث عبد الله معها وتظل تبكى لأنه شك فيها أمر سيء وأنها من السيدات المنحلات، ويأخذ يوسف قرار بالسفر وتستاء "سندس" من قراره، وتعجل نوال من قرار زواج "سندس" ونايف حتى تتخلص من أبيها ومشاكله الدائمة معه، ويذهب عبد الله إلى حنان ليطلب منها أن تسامحه ، وفي نفس الوقت تنتظره زوجته وابنائه في أحد المطاعم، ويطلب عبد الله من "حنان

أن يرتبط بها ولكنها تنصحه بأن تنتهى علاقتهم حتى لا يظنون باقي العائلة بهم أمر سيء

"لن أطلب الطلاق" من تأليف إيمان سلطان وإخراج مصطفى رشيد، وبطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي