تقرير - مانشستر يفكر في مودريتش حال فشل التعاقد مع فابريجاس

لندن، (إفي): ذكرت تقارير إخبارية الثلاثاء أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر في التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش صانع ألعاب ريال مدريد، حال فشل مساعيه للحصول على خدمات سيسك فابريجاس لاعب برشلونة.

وأوضحت صحيفة (التايمز) البريطانية أن المان يونايتد قد يتقدم بعرض لريال مدريد بقيمة 25 مليون جنيه استرليني (حوالي 30 مليون يورو) لكي يضم مودريتش.

كما أضافت أن مودريتش يمثل اللاعب الذي يحتاجه ديفيد مويس المدير الفني للشياطين الحمر، علما بأن اللاعب لم يكن يشارك بانتظام كأساسي في تشكيلة النادي الملكي خلال تدريب البرتغالي جوزيه مورينيو للفريق، بينما لم يعرف مصيره بعد مع المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.

وكان المان يونايتد قد أقر مؤخرا بأنه تقدم بعرضين لبرشلونة للتعاقد مع سيسك كان آخرهما مقابل 40 مليون يورو، ولكن البرسا رفضهما.

ومن المعروف أن مودريتش (27 عاما)، قد انضم إلى ريال مدريد الإسباني صيف العام الماضي قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وهو مرتبط بعقد معه يمتد خمسة مواسم.