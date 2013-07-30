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الحلقة (19) من "نظرية الجوافة": "أمل" تصاب مرة أخرى بازدواج الشخصية

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الحلقة (19) من "نظرية الجوافة": "أمل" تصاب مرة أخرى بازدواج الشخصية الحلقة (19) من "نظرية الجوافة": "أمل" تصاب مرة أخرى بازدواج الشخصية

كتب : محمد عاشور منذ 49 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (19) من مسلسل "نظرية الجوافة"، اكتشاف الكتورة هالة الشلشلموني التي تلعب دورها الفنانة إلهام شاهين، أن مرض ازدواج الشخصية عاد يداهم صديقتها أمل التي تلعب دورها الفنانة سماح أنور.

وقالت الدكتورة هالة إن عودة المرض مفيد، حتى تستطيع أمل أن تعيد شخصية شهيرة وتعرف مكان المستندات لتعطيها لغسان مطر.

من ناحية أخرى، تشاجر الدكتور نجاتي الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، مع الدكتور كمال الذي يلعب دوره الفنان أمير شاهين.

يذكر أن مسلسل "نظرية الجوافة" بطولة إلهام شاهين ورجاء الجداوي وعلاء مرسي وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف وإخراج مدحت السباعي.

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