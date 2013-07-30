الحلقة (20) من "العقرب": "عفيفي" يكتشف علاقة "جابر" بـ"غرام"

كتب : محمد عاشور منذ 47 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (20) من مسلسل "العقرب"، طلب شومان الذي يلعب دوره الفنان حجاج عبدالعظيم، من عفيفي أن يراقب كل تحركات "جابر" الذي يلعب دوره الفنان منذر ريحانة.

واكتشف عفيفي أثناء مراقبته لجابر أن غرام التي تلعب دورها الفنانة لقاء الخميسي، زارته في المستشفى الموجودة بها أم جابر.

وطلب شومان من عفيفي أن يلتقط لجابر وغرام صورًا تجمعهما سويًا حتى يكون دليلا أمام نصار، وبالفعل استطاع عفيفي التقاط الصور.

ومن ناحية أخرى طلب "دون شامير" الذي يلعب دوره الفنان لطفي لبيب، من جابر أن يسرق أحد اللوحات من متحف الفن الحديث.

يذكر أن مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر ريحانة وهالة فاخر ولقاء الخميسي وريم الباردوي ومحمد لطفي.