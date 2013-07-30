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الحلقة (20) من "الولادة من الخاصرة 3": "رؤوف" يمنع ابنته من الخروج لمشاركتها في المظاهرات

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الحلقة (20) من "الولادة من الخاصرة 3": "رؤوف" يمنع ابنته من الخروج لمشاركتها في المظاهرات الحلقة (20) من "الولادة من الخاصرة 3": "رؤوف" يمنع ابنته من الخروج لمشاركتها في المظاهرات

كتب : سلوى الزغبي منذ 43 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "الولادة من الخاصرة" الجزء الثالث، تظاهر ابنة رؤوف "عابد فهد" مع الثوار، للمطالبة بإسقاط النظام، وحين علم والدها قام بضرها حتى كادت أن تموت من كثرة العنف، ومنعها من الذهاب إلى المدرسة أو الخروج من المنزل.

ومن ناحية أخرى، اتصل مهران بأستاذ زياد "جار جابر"، حتى يعطيه 50 مليون ليرة فدية لجابر، وتعجب زياد لطلبه مؤكدًا له أنه لا يستطيع أن يحمل هذا المبلغ، لأن مهران يريده "كاش"، فأخبره مهران بأنه سيرسل له مَن يأخذ الأموال، فيما أخبر جابر بأنه سيقتله فور حصوله على الأموال.

ومن جانبه هرب المعلم "باسم ياخور" من أبو إياد "عبد الحكيم قطيفان"، وبدأ يوّزع رجاله حسب الخطة الجديدة للانتقام من أبو إياد.

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