الحلقة (20) من "حاميها وحراميها": الأقدار تجمع "فطين" و"ميشو" في نفس المكان

كتب : محمد صبري منذ 27 دقيقة

تدور أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "حاميها وحراميها"، أن يقوم "درغام" بتهديد "فطين" بالقتل إذا لم يوافق على أخذ الرشوة، ويرسل رجاله لضرب صديقه الصحفي "صبري" بسبب ما ينشره في الجريدة.

يتصل شخص يدعى "عصام" بـ"فطين" ويخبره أن لديه مستندات مهمة تدين "صفوت نصار"، ويطلب منه أن يذهب إلى القاهرة ليقابله.

يذهب "فطين" ليقابل "عصام" ويأخذ منه المستندات وهنا يتم نقل "قطر" إلى المستشفى للولادة.

يقابل "ميشو" "صفوت" للاتفاق على بعض العمليات، ويطلب "صفوت" من "ميشو" أن يقتل محامي يدعى "فطين"، ويوافق "ميشو" دون أن يعلم أنه توأمه.

يتعب "عم توفيق" تعبًا شديدًا، فتتصل "نور" بـ"ميشو" فيذهب إليه وينقله إلى المستشفى، ويتصادف أنها نفس المستشفى التي تلد بها "قطر".

ترى "غالية" "ميشو" يمر من أمامها ويخيل لها أنه شخصًا آخر يشبه "فطين".

تضع "قطر" توأمين ويفرح بهما "فطين" وأمه فرحًا شديدًا.

المسلسل من إخراج عصام شعبان، وتأليف محسن رزق، ومن بطولة سامح حسين، عايدة رياض، إنجي وجدان، مي كساب.