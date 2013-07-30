الحلقة (20) من "تحت الأرض": "كرارة" يكشف حقيقة تنظيم الجهاز الأمني السري للضابط "زين"

كتب : أسماء بدوي منذ 22 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (20) من مسلسل "تحت الأرض"، دفاع ليلى المحجوب التي تجسد شخصيتها أمل بوشوشة، عن جمال الجبالي الذي يجسد شخصيته أمير كرارة، والتأكيد على براءته خلال البرنامج، وهو ما يثير دهشة الكثيرين.

كما شهدت أحداث الحلقة، بعد مشاهدة جمال دفاع ليلى المحجوب عنه، يذهب إليها ويشرح لها حقيقته.

أما عن روبا، التي تجسد شخصيتها رشا المهدي، والمتهمة بالتخابر لصالح إسرائيل، لا تستطيع الدفاع عن نفسها أمام النيابة، خاصة أن كلا زملائها بالعمل شهدوا ضدها، وقاموا بتوريطها، مما أدى لصعوبة إثبات براءتها.

وحذر الضابط زين والمسؤول عن قضية تفجير الكنيسة واستقال بسبب إخفاء الأجهزة الأمنية للحقيقة، جمال من خطورة موقفه، بعد القضايا التي تم تلفيقها له، فيسرد جمال له حقيقة تنظيم الجهاز الأمن السري.

جدير بالذكر أن المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.