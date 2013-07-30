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الحلقة (20) من "عطر الجنة": "غيث" يصاب بالشلل.. وظهور ابنة "خليفة" من طليقته

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الحلقة (20) من "عطر الجنة": "غيث" يصاب بالشلل.. وظهور ابنة "خليفة" من طليقته الحلقة (20) من "عطر الجنة": "غيث" يصاب بالشلل.. وظهور ابنة "خليفة" من طليقته

كتب : ندى سامي منذ 20 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (20) من مسلسل "عطر الجنة"، إصابة غيث بالشلل بعد أن خسر جميع أمواله والأموال التي استولى عليها من أبيه، كما تركته ابنته وذهبت للعيش مع أمها بسبب زواجه، فقام خليفة بالذهاب إلى زوجة غيث ليقنع حفيدته بأن تذهب للعيش مع أبيها لأنه مريض ويحتاج لها، وحتى لا تفسد أخلاقها بالعيش مع أمها التي تعمل بالإعلانات.

وبعد أن استقرت حياة خليفة بزواجه من منال، ظهرت له ابنة من زوجته القديمة، التي طلقها دون أن يعلم أنها حامل، وبعد مرور خمسة عشر عامًا اكتشف بأن لديه ابنة، مما جعله يشعر بالندم لأنه ترك أمها وظلمها، وظن أنها كانت تعامل أمه معاملة سيئة مما جعله يطلقها، ولم يسأل عنها منذ ذلك الوقت، فصرح لمنال بوجود ابنة له، وقدرت الموقف وأخبرته أنها من الممكن أن تعيش معهم في نفس المنزل.

يذكر أن مسلسل "عطر الجنة" من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات وعبدالله أبوشهري وهيا عبدالسلام وأسيل عمران وأسمهان توفيق وعلي محسن وعبدالله الإمام.

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