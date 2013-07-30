أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة 21 من "حاميها حراميها": لقاء "فطين" و"ميشو"

Google+ Print
الحلقة 21 من "حاميها حراميها": لقاء "فطين" و"ميشو" الحلقة 21 من "حاميها حراميها": لقاء "فطين" و"ميشو"

كتب : محمد صبري منذ 8 دقائق

تشهد أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "حاميها وحراميها"، ذهاب "نور" مع "ميشو" إلى حيث يقيم، وتبقى معه ومع "دنيا" و"عم فتحي" حتى يخرج "توفيق" من المستشفى.

يذهب "ميشو" إلى منزل "فطين" بناء على طلب "صفوت" لتقل "فطين"، ويتسلل "ميشو" إلى داخل المنزل ويدخل حجرة "فطين" وهناك يجد الدمية التي كانت أعطتها له والدته عندما كان صغير ومكتوب عليها اسم "فطين" فيتذكر كل ما مضى.

يدخل عليه "فطين" ويفرح لرؤيته ويخبر أمه التي تأتي وتحتضن "ميشو" وتنهمر بالبكاء، تطلب "غالية" من "ميشو" البقاء ولكنه يرفض بشدة، ويطلب من "فطين" عدم التعرض لـ"صفوت".

يعلم "صفوت" بأن "ميشو" لم ينفذ المهمة المكلف بها، فيرسل رجاله للبحث عنه، ويذهب رجال "صفوت" إلى مكان إقامة "ميشو" ويطلبون منه أن يحضر للقاء "صفوت".

يذهب "فطين" إلى صديقه الصحفي "صبري" فيجده ترك الجريدة وتم تعيينه في جريدة أكبر وبمرتب أكبر، وذلك بالتدخل من "صفوت" للسيطرة عليه.

المسلسل من إخراج عصام شعبان، وتأليف محسن رزق، ومن بطولة سامح حسين، عايدة رياض، إنجي وجدان، مي كساب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات

السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة

السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن