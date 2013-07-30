الحلقة 21 من "حاميها حراميها": لقاء "فطين" و"ميشو"

كتب : محمد صبري منذ 8 دقائق

تشهد أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "حاميها وحراميها"، ذهاب "نور" مع "ميشو" إلى حيث يقيم، وتبقى معه ومع "دنيا" و"عم فتحي" حتى يخرج "توفيق" من المستشفى.

يذهب "ميشو" إلى منزل "فطين" بناء على طلب "صفوت" لتقل "فطين"، ويتسلل "ميشو" إلى داخل المنزل ويدخل حجرة "فطين" وهناك يجد الدمية التي كانت أعطتها له والدته عندما كان صغير ومكتوب عليها اسم "فطين" فيتذكر كل ما مضى.

يدخل عليه "فطين" ويفرح لرؤيته ويخبر أمه التي تأتي وتحتضن "ميشو" وتنهمر بالبكاء، تطلب "غالية" من "ميشو" البقاء ولكنه يرفض بشدة، ويطلب من "فطين" عدم التعرض لـ"صفوت".

يعلم "صفوت" بأن "ميشو" لم ينفذ المهمة المكلف بها، فيرسل رجاله للبحث عنه، ويذهب رجال "صفوت" إلى مكان إقامة "ميشو" ويطلبون منه أن يحضر للقاء "صفوت".

يذهب "فطين" إلى صديقه الصحفي "صبري" فيجده ترك الجريدة وتم تعيينه في جريدة أكبر وبمرتب أكبر، وذلك بالتدخل من "صفوت" للسيطرة عليه.

المسلسل من إخراج عصام شعبان، وتأليف محسن رزق، ومن بطولة سامح حسين، عايدة رياض، إنجي وجدان، مي كساب.