الحلقة (21) من "نيران صديقة": كتاب الدم يختفي من عند "سمرة"

كتب : سارة محمد منذ 7 دقائق

في الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "نيران صديقة"، يسأل الأصدقاء بعضهم "هل الكتاب مازال يكتب؟"، حتى يستطيعوا أن يتعرفوا على الشخص الذي يلعب بهم، وتهرب نهال من المستشفى خوفا من أن يقتلها أحد الأصدقاء.

وتعود الأحداث مرة أخرى إلى العام 1998، ويطلب حشمت من "سمرة" كتاب الدم حتى يستطيع أن يقايض زوجها ولكنها ترفض إعطائه له، ويعود رأفت إلى القاهرة عاجزًا على كرسي متحرك بعد أن أصيب في الأقصر، ويتحدث رأفت إلى أحد في الهاتف ليؤكد له بأنه خسر كل أمواله في البورصة وأصبح مُفلسًا، ويطلب طارق من أميرة أن تنتج له شرائط خطب فترفض.

وفي مشهد آخر يساوم "سليم عثمان" ونور قذاف زوج نهال على قبول عرضهم في العرض الخاص بهم في العمل وإلا سيفضحه، ويذهب مدحت إلى طارق ويطلب منه أن يعود للعمل مع أمن الدولة ويهدده إذا رفض سيقتله، وتذهب نهال إلى طارق لتطلب منه أن يبتعد عن أميرة ويخبرها بأنه عرف أن أميرة كانت حامل منه، وتساعده نهال في أن يحصل على عمل.

ويعلم "قذاف" بأن أميرة استخدمته كسلاح لتنفيذ أغراض نور وتطلب منه أن يسامحها ولكنه يرفض، وتعترف "سمرة" لابنتها بأنها تملك كتاب الدم، ويتصل بكل من الأصدقاء شخص ليهددهم بما فعلوه بالماضي، وتبحث سمرة عن كتاب الدم لتعطيه لابنتها ولكنها لم تجده وتعلم أنه اختفى.

مسلسل "نيران صديقة" بطولة منة شلبي وعمرو يوسف ورانيا يوسف وكندة علوش وظافر العابدين وصبري فواز وسلوى خطاب ومحمد شاهين وباسل الخياط ومحمد ممدوح، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.