الحلقة (21) من "توالي الليل": "خليفة" يختفي من المخيم والكل يبحث عنه

كتب : محمد صبري منذ 4 دقائق

شهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "توالي الليل"، شجار بين "سعاد" و"ناصر" بسبب التأخر في قضية الحجر على "خليفة".

يذهب "بسام" إلى "بهية" ويحاول أن يتجاذب معها أطراف الحديث بخصوص زواجهما وتقاطعهما "سعاد" ليذهبا لتناول الطعام.

يلعب "خليفة" مع "مشاري" ابن "يوسف" في الوقت الذي يحاول فيه "يوسف" التقرب من إحدى الفتيات ويخبرها أنه يريد الزواج بها ولكنها تتركه وتعود للمخيم.

يأخذ "خليفة" "مشاري" ويخرج من المخيم دون أن يدري أحد، ويذهبا إلى مكان بعيد عن المخيم.

تعطي "سعاد" لـ"بهية" بعض الأغراض وتخبرها أنها مهرها من اخيها "بسام"، ويعلو صوت "سعاد" بالزغاريد والغناء داخل الخيمة، فيسمعها "فيصل" ويغضب لما سمعه من حديث.

وينشب خلاف شديد بينه وبين "سعاد" ثم يرحل بسيارته من المخيم.

وفي الطريق يجد "خليفة" و"مشاري" فيأخذهما إلى مطعم لتناول الطعام، ولكن "خليفة" يغافله يترك السيارة ويرحل مع "مشاري".

في ذلك الوقت يدرك الجميع غياب "خليفة" والطفل فيبدأون بالبحث عنهم في كل مكان، وتشك "بيبي" في أن أمها "سعاد" هي من فعلت ذلك لتحقيق مصالحها وتتهمها بأنها تعرف مكان "خليفة"، ويشتد بينهما الشجار، ثم تتهم "سعاد" "واضحة" بأنها تعلم مكان "خليفة" وتأمرها أن تفصح عنه، ويشتد الخلاف بين الجميع وفي النهاية "سعاد" تفضح "ناصر" وتخبر الجميع أنه هو الذي رفع لها قضية الحجر على "خليفة".

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي، وإخراج علي العلي، وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور، عبدالله الطراروة، غدير صقر.