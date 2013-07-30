ضبط موظف بحوزته بندقية خرطوش و80 طلقة قبل انضمامه لإعتصام رابعة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء جمال عبدالعال من ضبط موظف بمنطقة الخليفة وبحوزته بندقية خرطوش و80 طلقة خرطوش قبل توجهه الى رابعة العدوية للإنضمام إلى المعتصمين بها.

وكانت قوة تابعة لقسم شرطة الخليفة تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأثناء ذلك تمكنت من ضبط المدعو ياسر م.م (37سنة)، وبحوزته جوال بداخله بندقية خرطوش سريعة الطلقات، و80 طلقة من ذات العيار.

> وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف أمام العميد عصام سعد مدير المباحث الجنائية بحيازته للمضبوطات، وأضاف بأنه كان فى طريقه للانضمام للمعتصمين بمنطقة رابعة العدوية ..

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحالة اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

> أ ش أ