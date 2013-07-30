الإسماعيلي يطلب نصف مليون دولار للموافقة على رحيل علي

طلب الإسماعيلي من أهلي بني غازي الحصول على نصف مليون دولار من أجل الاستغناء عن مهاجم الفريق أحمد علي.

وكان الإسماعيلي قد أعلن عرض أحمد علي لاعب مهاجم الفريق للبيع لأي ناد داخل أو خارج مصر.

وينتهي تعاقد علي مع الدراويش بنهاية الموسم المقبل، ما يعطيه حق التوقيع لأي ناد يرغب في ضمه خلال يناير المقبل دون حصول الإسماعيلي على مقابل.

وعلم FilGoal.com أن النادي الليبي يعرض 250 ألف دولار مقابل الحصول على خدمات علي، إلا أن إدارة الدراويش تطلب ضعف المبلغ المعروض.

وكان مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي قد كشف في وقت سابق رغبة الزمالك في ضم علي.