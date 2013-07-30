السفارة الأمريكية تحذرمواطنيها من مظاهرات اليوم

اصدرت السفارة الامريكية بالقاهرة اليوم رسالة امنية جديدة حذرت فيها مواطنيها من التواجد بمناطق المظاهرات والمسيرات خاصة وان انصار ومؤيدى جماعة الاخوان المسلمين دعوا لمسيرات سلمية وتجمعات بعد ظهر اليوم كرد فعل على أعمال القتل التى وقعت خلال مصادمات يوم ٢٧ يوليو الجارى .

واضافت السفارة انه وبالاضافة الى تجمعات ميدان النهضة بالجيزة ورابعة العدوية بمدينة نصر فانه سيتم تنظيم مسيرة للسفارات الاجنبية وستكون غالبا بمنطقة جاردن سيتى وفى الاسكندرية فان المتظاهرين غالبا سيتجمعون بمنطقة مسجد القائد ابراهيم.

> واشارت الرسالة الى انه بالرغم من ان هذه المظاهرات سلمية فان فرص التصادم موجودة كما ان حركة المرور ستتأثر غالبا بشكل واضح .

> واضافت انه وعلى سبيل الممارسة العامة فانه يتعين على المواطنين الامريكيين تجنب الاماكن التى تشهد تجمعات لانه وحتى المظاهرات التى ينتوى ان تكون سلمية يمكن أن تتحول لمصادمات وأعمال عنف .

> ا ش ا