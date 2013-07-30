ضبط بقال قبل الإعتداء جنسيا على طفلة بشبرا الخيمة

ضبط اهالي شبرا الخيمة بقال قبل التعدي جنسيا على طفلة 4 سنوات داخل مدخل عقار.

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين تلقى قسم ثان شبرا الخيمه بلاغا من أحمد .م 29 سنه مرشد سياحى بتضرره من إسلام .ع 23 سنه بقال لقيامه بمحاولة بالتعدى جنسياً على نجلته منى البالغه من العمر 4 سنوات بأحد مداخل العقارات بالمنطقه ، إلا أن الاهالى بالمنطقه إكتشفوا الواقعه قبل أن يتمكن من التعدى على الطفله وتعدوا عليه بالضرب.

بمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإرتكابه الواقعه ،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم17827 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2013م ، وجارى العرض على النيابة.