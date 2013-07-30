أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

ضبط بقال قبل الإعتداء جنسيا على طفلة بشبرا الخيمة

  • 11
Google+ Print
ضبط بقال قبل الإعتداء جنسيا على طفلة بشبرا الخيمة ضبط بقال قبل الإعتداء جنسيا على طفلة بشبرا الخيمة

ضبط اهالي شبرا الخيمة بقال قبل التعدي جنسيا على طفلة 4 سنوات داخل مدخل عقار.

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين تلقى قسم ثان شبرا الخيمه بلاغا من  أحمد .م  29 سنه  مرشد سياحى بتضرره من إسلام .ع 23 سنه بقال لقيامه بمحاولة بالتعدى جنسياً على نجلته  منى  البالغه من العمر 4 سنوات بأحد مداخل العقارات بالمنطقه ، إلا أن الاهالى بالمنطقه إكتشفوا الواقعه قبل أن يتمكن من التعدى على الطفله وتعدوا عليه بالضرب.

بمواجهة المتهم المضبوط  إعترف بإرتكابه الواقعه  ،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم17827 جنح قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2013م ، وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا