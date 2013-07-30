ضبط 6 أشخاص بحوزتهم سلاح جرينوف وبندقية آلية بمشاجرة وسط القاهرة

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء جمال عبد العال في السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة وسط القاهرة وضبط 6 أشخاص بحوزتهم سلاح جرينوف وبندقية آلية وصندوق مولوتوف وكمية من الذخيرة.

وكانت الخدمات الأمنية المعينة بشارع طلعت حرب قد تلقت بلاغا بحدوث مشاجرة بشارع طلعت حرب بدائرة قسم قصر النيل، وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين الباعة الجائلين بالشارع، وكلا من إسلام أ.ح صاحب أحد الفنادق بالشارع، ومصطفى م.م (28سنة صاحب مقهى)، وكمال ح.م (21سنة طالب)، ومحمد ك.م (20سنة طالب)، ومحمد ه.م (20سنة سروجي سيارات)، وجلال ن.ع (29سنة بائع متجول)، ومهدي ف.ح (40سنة صاحب مطعم).

وتبين من خلال الفحص أن سبب المشاجرة قيام شقيق المتهم الأول بإيقاف دراجته البخارية أمام الفندق الخاص به، فقام البائعان بمنعه لوضع بعض الفرش الخاص بهم، مما أدى لحدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم الأول بالاستعانة بباق المتهمين لمناصرته.

وتمكنت الخدمات الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط جميع المتهمين عدا الأول، وبحوزتهم سلاح جرينوف، و61 طلقة جرينوف، وبندقية آلية، وصندوق زجاجات مولوتوف، و5 فوارغ طلقات خرطوش وفارغي سلاح آلي.. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحاله اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ