سفير أثيوبيا بالخرطوم: أديس أبابا حريصة على تعزيز السلام والاستقرار بين دولتى السودان

أكد سفير إثيوبيا بالخرطوم أبادى زيمو، أن بلاده ستستفيد من تحقيق السلام بين دولتى السودان وجنوب السودان مشيرا إلى حرص أديس أبابا على تعزيز السلام والاستقرار والتنمية فى السودان ودولة الجنوب من خلال الزيارات المتكررة للمسئولين الأثيوبيين للخرطوم وجوبا.

وأضاف السفير الأثيوبي- فى تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء- أن بلاده تلعب دورا بارزا فى تقريب وجهات النظر بين الدولتين بحكم علاقاتها المتميزة مع السودان بالإضافة إلى إيمانها بان الحوار يمثل أفضل الوسائل لمعالجة كافة الخلافات خاصة فى ظل ما يجمع بين السودان ودولة الجنوب من روابط تاريخية وعلاقات متشابكة.

وأشار السفير الأثيوبى، إلى مشاركة بلاده بوفد رفيع برئاسة وزير الخارجية ورئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو امبيكى فى اللقاءات التى عقدت مؤخرا بالخرطوم مع الرئيس البشير لتأجيل المهلة المحددة لإغلاق أنبوب النفط بين الدولتين، وأشاد بنتائج تلك اللقاءات والاستجابة بتأجيل إغلاق أنبوب نفط الجنوب.

وتطرق أبادى زيمو، إلى دور أثيوبيا فى معالجة قضية ابيى ومساهمتها فى حفظ الأمن والاستقرار عبر قواتها الموجودة فى المنطقة "اليونسفا" البالغ عددها 5 ألاف جندى.