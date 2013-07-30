محلل سياسى تونسى يتهم أطرافا خليجية وأوروبية بالوقوف وراء احتجاجات بلاده

اتهم محلل سياسى تونسى، أطرافاً قال إنها خليجية وأوروبية، بالوقوف وراء الاحتجاجات التى تشهدها تونس ضد الحكومة القائمة التى يقودها حزب النهضة.

و قال المحلل السياسى، الصافى سعيد، أن "ما يحدث فى تونس اليوم من احتجاجات ضد الحكومة القائمة هو "قرار اتخذته أطراف إقليمية خليجية وأوروبية لترحيل الحكومة" دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن القرار.

وأضاف، أن "قرار الرحيل والذهاب تطبقه المعارضة التونسية وهم الفاعلون فى تونس"

وشدد المحلل السياسى على ضرورة أن تعى الحكومة التونسية بما تفعله هذه الأطراف التى وصفها بـ" قوة الدفع الخارجية". كما ودعا الحكومة إلى تقديم تنازلات والعمل مع المعارضة تحت سقف واحد".

وتشهد تونس حالياً، أزمة سياسية على خلفية اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى الخميس الماضى، خرجت على إثرها مظاهرات منددة بالحكومة ومطالبة باستقالتها، فيما تقول الحكومة أن الدعوة لإسقاطها تهدف لإفشال الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على.