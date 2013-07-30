سقوط جزء من مظلة إستاد الأمير عبد الله الفيصل دون إصابات

سقط جزء من المظلة الخاصة بإستاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة اليوم الثلاثاء ولكن دون تسجيل أى إصابات.

وتفقد الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب فى السعودية إستاد الأمير عبدالله الفيصل، الذى يشهد الفترة الحالية أعمال توسعة لمنشأته وزيادة نسبته الاستيعابية من الجماهير،. عقب الحادث العرضى، واطلع على مكان الحادث، واستمع إلى شرح مفصل من المهندسين القائمين على المشروع، ثم اجتمع بالمهندسين والمنفذين لبحث موضوع هذا الحادث.

وقال الأمير نواف "نحمد الله على كل شيء وحقيقة فإنه لحظة وصول المعلومة لى عن الحادث طلبت من المهندسين فى الرئاسة العامة لرعاية الشباب والشركة المنفذة والاستشارى ضرورة وجودهم اليوم وتزويدى بتقرير متكامل عن ما حدث من أجل اطلاع الجميع وخاصة الجماهير".

وأفاد أن ماحدث هو حادث بشرى لوجود خلل فى التنسيق بين المسئول عن الرافعة التى تحمل المظلة، وبين المهندس المسئول من حيث وضع المظلة فى مكانها فكان هناك خلل فى عملية الاتزان فسقطت المظلة وهذا خطأ بشرى والمهم أنه لم يؤثر على المشروع أو على سلامته أو وجود أى ضرر على القائمين على المشروع، ونحمد الله أنه تم فى هذا الوقت الذى يجرى العمل فيه بالإستاد.