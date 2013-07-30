مدرب الإسماعيلي متمسك بضم خماسي الشرطة

أكد محمد وهبه المدير الفنى للإسماعيلى أنه مصمم على التعاقد مع اللاعبين الذين اختارهم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال وهبه لـFilGoal.com "اللاعبون الذين اخترتهم سيكون لهم الأولوية في التعاقد على أي لاعب آخر مهما كان".

وتابع " هؤلاء اللاعبين يراهم قادرين على تعويض غياب العناصر الأساسيه فى الفريق التى خرجت من القائمه لإنتهاء تعاقداتها".

وكان المدير الفنى قد حدد قائمه تضم سته من اللاعبين طلب من الإداره سرعة التعاقد معهم لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم القادم.. ومن هؤلاء اللاعبين أحمد دويدار ورضا العزب وخالد قمر وصلاح عاشور وفتحى مبروك وعلاء على.

ويسعى الإسماعيلي لتدعيم صفوفه بعدما رحل أكثر عنصر من نجومه على رأسهم أحمد خيري وعمر جمال.