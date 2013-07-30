3 شباب يدعمون قائمة برادلي أمام مالي

يدعم ثلاثة لاعبون مثلوا منتخب مصر للشباب في مونديال تركيا قائمة المنتخب الأول الذي يلعب مع مالي وديا يوم 14 أغسطس المقبل.

وأعلن الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر قائمته التي ضمت 26 لاعبا وسيخوض بها المباراة التي تأتي استعدادا لمواجهة غينيا في أخر مباريات المرحلة الأولى من تصفيات مونديال 2014.

مباراة سبتمبر أمام غينيا في ختام مرحلة المجموعات بتصفيات المونديال تحصيل حاصل، إذ ينتظر الفراعنة مواجهة أحد المنتخبات المتأهلة للدور الحاسم من التصفيات للقتال على التذكرة المؤهلة للمونديال في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وظهر الثلاثي مسعد عوض حارس الأهلي المنضم حديثا من الإسماعيلي وأحمد سمير ظهير الداخلية لأول مرة في قائمة منتخب مصر، ومعهما قائد منتخب الشباب رامي ربيعة مدافع الأهلي.

واختار برادلي تسعة محترفين ضمن قائمته.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد – شريف إكرامي – مسعد عوض - محمد صبحي

خط الدفاع: وائل جمعة – آدم العبد – أحمد حجازي – أحمد المحمدي – أحمد سمير فرج – رامي ربيعة – محمد عبد الشافي – أحمد سمير "الداخلية" – أحمد شديد قناوي – أحمد فتحي

خط الوسط: حسام غالي – حسام عاشور – إبراهيم صلاح – عمرو السولية – محمد النني – أحمد حمودي – عمر جابر – محمد إبراهيم – محمد أبو تريكة

خط الهجوم: محمد صلاح – أحمد عيد عبد الملك – أحمد حسن "كوكا"