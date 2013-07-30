أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الشرطيان المختطفان بـ”رابعة” يتعرفان على هوية من قاما بتعذيبهما

Google+ Print
الشرطيان المختطفان بـ”رابعة” يتعرفان على هوية من قاما بتعذيبهما الشرطيان المختطفان بـ”رابعة” يتعرفان على هوية من قاما بتعذيبهما

 

ارشيفية

أسفر العرض القانوني الذي أجرته نيابة الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، عن تعرف الضابط وأمين الشرطة، اللذان جرى اختطافهما واحتجازهما بمقر اعتصام “رابعة العدوية”، على المتهمين الاثنين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واللذين سبق وأن تم ضبطهما وحبسهما احتياطيا لقيامهما بتعذيب المجني عليهما والاعتداء عليهما بالضرب داخل إحدى الغرف المجاورة لمقر الاعتصام.

وقامت النيابة بإجراء عملية العرض القانوني، والتي تضمنت إدخال المتهمين بارتكاب وقائع التعذيب والاختطاف، ضمن عدد آخر من الأشخاص، ومطالبة الضابط وأمين الشرطة المجني عليهما، في حضور النيابة، بالتعرف على المتهمين الاثنين وتحديد شخوصهما على وجه الدقة من بين المتواجدين، وذلك للتأكد والجزم بأن المتهمين المضبوطين هما من ارتكبا الجرائم المنسوبة إليهما.

وتمكن النقيب محمد فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة المجني عليه الأول،  من تحديد المتهمين على الفور، والإشارة إليهما من بين كافة الأشخاص الآخرين المتواجدين، وهما الطبيب محمد الزناتي ومساعده عبد العظيم إبراهيم.. فيما تمكن أمين الشرطة  المجني عليه الثاني،  من تحديد شخص أحد المتهمين المذكورين بالاعتداء عليه دون أن يقطع بشخصية المتهم الآخر.

ويقضي المتهمان فترة حبس احتياطي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما نسبت إليهما النيابة تهمة الشروع في القتل والاعتداء على الضابط وأمين الشرطة واحتجازهما رغما عن إرادتهما وتعذيبهما.

وكان الضابط وأمين الشرطة المجني عليهما قد جرى اختطافهما والتعدي عليهما بالضرب بمعرفة أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين في مسيرة لهم قبل نحو أسبوع..حيث كانا متواجدين في مقر خدمتهما بأحد شوارع مصر الجديدة، ثم قام عدد من المشاركين في المسيرة الإخوانية التي مرت بهما باختطافهما حينما علموا بهويتهما الشرطية، واصطحبوهما رغما عن إرادتهما إلى ميدان رابعة العدوية حيث مقر اعتصام جماعة الإخوان.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية

بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف

بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر